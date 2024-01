Erfurt - Aus der Landeskasse fließen mehr als 6,4 Millionen Euro in das Innovationszentrum Mobilität. Mit dem Geld sollen vor allem Investitionen in die Forschungsinfrastruktur sowie Ausgaben für Personal und Technik finanziert werden, teilte das Wissenschaftsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Das Zentrum soll den Strukturwandel in der Automobilindustrie begleiten. Fahrzeughersteller und Zulieferer gehören zu den umsatzstärksten Industriebereichen in Thüringen.

Digitale Verkehrsträger, digitale Komponenten, Materialien, Produkte und Prozesse sowie digitale Vernetzung bilden die Schwerpunkte der Forschung. Das Innovationszentrum sei das größte Forschungsprojekt in der Geschichte der Technischen Universität Ilmenau, erklärte das Ministerium.