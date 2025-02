Halle - In Sachsen-Anhalt gehen rund 6.600 Menschen aus der Ukraine einer Arbeit nach. Das sind 5.400 mehr als zum Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Von den Berufstätigen gingen den Zahlen aus dem November 2024 zufolge 5.700 Personen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, rund 900 waren geringfügig beschäftigt.

6.000 Menschen aus der Ukraine sind den Angaben zufolge arbeitslos gemeldet, aktuell nähmen 2.600 an Integrationskursen teil, 1.100 an berufsbezogenen Sprachkursen und 270 seien aktuell in Arbeitsmarkt-Programmen. „Mit Blick auf die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt ist für viele Unternehmen auch das Arbeitskräftepotential aus der Ukraine interessant, welches dem Arbeitsmarkt bereits jetzt oder perspektivisch zur Verfügung steht“, schätzte die Regionaldirektion ein.

Im November 2024 habe die Integrationsquote der Menschen aus der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt bei 29,7 Prozent gelegen. Fortschritte seien trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gelungen, hieß es weiter.