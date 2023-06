Uelzen - Eine 60 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei Suderburg im Landkreis Uelzen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hat schwerste Verletzungen davongetragen. Die Fahrzeugführerin war eingeklemmt und musste wiederbelebt werden, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg bestätigte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Unfall war die Frau allein beteiligt.