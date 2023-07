Dresden - Einsatzkräfte haben am Dienstagabend eine Frau leblos in einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Löbtau aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 60-Jährigen feststellen, wie die Polizei am Mittwoch in Dresden mitteilte. Angaben zufolge sei der Rettungsdienst vor Ort gewesen und habe die Polizei informiert.

Derzeit werde ein Tötungsdelikt vermutet. Allerdings wies die Frau keine äußeren Verletzungen auf, die auf eine Gewalteinwirkung hindeuten. Sie soll sich jedoch in einem verwahrlosten Zustand befunden haben.

Die Beamten nahmen demnach eine 48 Jahre alte Frau und einen 37 Jahre alten Mann fest, die sich zum Zeitpunkt in der Wohnung befanden. Gegen die 48-Jährige wird „wegen des Verdachts des Totschlags durch Unterlassen“ ermittelt. Die Polizei habe mit der Spurensicherung und der Befragung von Anwohnern begonnen. Wer den Rettungsdienst alarmiert hatte, war zunächst unklar.