60-Jähriger fährt in Gegenverkehr und stirbt

Bersenbrück - Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 68 bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) ist ein Autofahrer gestorben. Der 60-Jährige fuhr aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und prallte dabei frontal gegen den Wagen einer 23-Jährigen, wie das niedersächschische Innenministerium am Dienstag mitteilte. Der Mann verstarb nach dem Unfall am Montagabend, die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.