Eberswalde - Ein Mann ist am Montag in Eberswalde mit seinem Rad unter einen Kranwagen geraten und gestorben. Der 60-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unglücksort im Ortsteil Finow, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Mann sein Rad geschoben. Als der 36-jährige Fahrer des Mobilkrans nach rechts in eine Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Zuerst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.