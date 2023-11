Weener - Ein 60 Jahre alter Mann soll in der ostfriesischen Kleinstadt Weener (Landkreis Leer) seine 87 Jahre alte Mutter getötet haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntagnachmittag mit.

Die Einsatzkräfte wurden demnach gegen 23.40 Uhr am Samstag per Notruf darüber informiert, dass die Frau getötet worden sei. Am darin genannten Ort traf die Polizei auf den 60 Jahre alten Sohn. Dieser gab den Angaben zufolge zu, für den Tod der Frau verantwortlich zu sein, und wurde vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Norden erließ einen Haftbefehl, der Mann kam in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zu den Umständen der Tat machten die Staatsanwaltschaft und die Polizei zunächst nicht.