Großschirma - Bei einem Unfall in Großschirma im Landkreis Mittelsachsen ist ein 60 Jahre alter Mann gestorben. Er sei mit seinem Auto aus Richtung Großvoigtsberg kommend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, in einen Straßengraben gefahren und mit einem Baum kollidiert, erklärte die Polizei am Sonntag. Passanten hatten das verunfallte Fahrzeug demnach am Sonntagmorgen entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die genaue Unfallursache sowie die Unfalluhrzeit seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.