60 ungesicherte Gasflaschen in Transporter entdeckt

Wildeshausen - Die Polizei hat auf der Autobahn 1 beim niedersächsischen Wildeshausen einen Transporter mit 60 ungesicherten Gasflaschen im Laderaum aus dem Verkehr gezogen. Der 50 Jahre alte Fahrer aus Wuppertal war am Freitag mit dem Fahrzeug in Richtung Hamburg unterwegs, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Beamten stellten die mangelhafte Sicherung der mit Kältemittel befüllten Flaschen bei einer Kontrolle an der Rastanlage Wildeshausen fest. Das Fahrzeug trug auch nicht die vorgeschriebene Gefahrgut-Kennzeichnung. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten wegen der Ordnungswidrigkeiten ein Verfahren gegen den Fahrer ein.