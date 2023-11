Leipzig - Rund 600 Menschen haben am Mittwoch in Leipzig gegen das Rammstein-Konzert am Abend protestiert. Die Aktion im Vorfeld des Auftritts von Till Lindemann in der Quarterback Arena verlief „weitestgehend störungsfrei“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einzelne Straftaten seien jedoch aufgenommen worden - unter anderem wegen Beleidigung und einer verfassungsfeindlichen Geste. Zudem wurde laut Polizei eine Werbetafel mit Hilfe von Werkzeug geöffnet und dabei beschädigt sowie das Plakat des Rammstein-Sängers überklebt. In mehreren Fällen sei zudem gegen das Vermummungsverbot verstoßen worden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.