Lengenfeld - Bei dem Zusammenstoß zweier Autos im Vogtlandkreis ist eine 61 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bog die Frau am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung zwischen Zwickau und Lengenfeld auf eine Straße ab und stieß dort mit dem Wagen eines 20-Jährigen zusammen. Dieser hatte kurz davor zum Überholen angesetzt. Das Auto der 61-Jährigen überschlug sich und kam im Seitengraben zum Stehen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.