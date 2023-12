Liebenwalde - Weil er einen 61-Jährigen getötet haben soll, ist ein 22-Jähriger festgenommen worden. Der Tote sei am Donnerstag von Rettungskräften in Liebenwalde (Landkreis Oberhavel) aufgefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei geht von Gewalt als Todesursache aus. Genauere Angaben machten die Beamten nicht. Auch die Frage, ob zwischen beiden Männern ein verwandtschaftliches Verhältnis besteht, ließ die Polizei unbeantwortet. Der festgenommene 22-Jährige schwieg den Angaben zufolge bislang zu den Vorwürfen und sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.