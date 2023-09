61-Jähriger nach versuchter Tötung eines Obdachlosen in Haft

Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt.

Bremen - Nach der versuchten Tötung eines 36-jährigen Wohnungslosen vor einem Bremer Krankenhaus ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 61-Jährige sitzt wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Der Ältere soll dem Jüngeren mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Inzwischen sei der Mann außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige war geflohen. Die Ermittlungen der Mordkommission hätten dazu geführt, dass er am Freitagabend in seiner Wohnung festgenommen wurde, teilte die Polizei mit.

Die Tat hatte sich am Donnerstagabend im Stadtteil Schwachhausen ereignet. Der 36-Jährige hatte sich nach einem Sturz in der Notaufnahme des Krankenhauses behandeln lassen. Als er das Gebäude verließ, kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Tatverdächtigen. Dabei soll dieser zugestochen haben.

Beide Männer kannten sich zuvor nicht. Worum es in dem Streit ging, konnte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen. Beide Beteiligte hätten dazu unterschiedliche Äußerungen gemacht. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes.