An einer Kreuzung fährt ein LKW in ein Auto. Zeugen sagen, die Autofahrerin hatte Grün.

Dessau-Roßlau - Eine 62 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden, nachdem ein Lkw in ihr Auto gefahren ist. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 23 Jahre alte Lkw-Fahrer an einer Einmündung mit Ampel in das Auto der Frau. Laut Zeugenaussagen habe die Ampel für die Frau Grün gezeigt. Die Polizei leitete gegen den Lkw-Fahrer ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.