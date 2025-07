An der Britzer Brücke in Berlin kommt ein Mann nach einem Sturz ins Wasser ums Leben. Die Umstände sind unklar - die Mordkommission ermittelt.

Berlin - In Berlin ist ein 62-Jähriger nach einem Sturz in den Teltowkanal ums Leben gekommen. Zeugen hätten beobachtet, wie ein Mann am Montagabend in Höhe der Britzer Brücke in Neukölln in den Kanal gestürzt und untergegangen sei, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte retteten und reanimierten ihn zunächst, der Mann starb jedoch im Krankenhaus. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nicht aus. Daher ermittelt nun die Mordkommission.