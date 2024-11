Auf der Autobahn an der Grenze zwischen Niedersachsen und NRW kommt ein Autofahrer in der Kurve von der Straße ab. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Symbolbild)

Lotte/Osnabrück - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Osnabrück und Lotte ist ein 63-Jähriger gestorben. Der Mann sei mit einem Kleintransporter in Fahrtrichtung Dortmund in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und habe eine Betonschutzwand durchbrochen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle verstorben.

Nach Angaben der Polizei bleibt die Anschlussstelle Osnabrück Hafen für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung und Prüfung der Betonschutzmauer bis voraussichtlich Mittwochmorgen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.