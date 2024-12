64-Jährige in Bad Düben um Tausende Euro betrogen

Bad Düben - Eine 64-jährige Frau aus Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) ist mit falschen Liebesversprechungen um eine niedrige sechsstellige Summe gebracht worden. Der Täter habe sie online kontaktiert und ihr über mehrere Jahre Liebe vorgetäuscht, teilte die Polizei mit. Er habe angegeben, aus den USA zu kommen und sie heiraten zu wollen. Den Angaben zufolge kam die Frau seinen Forderungen nach und überwies mehrmals hohe Geldsummen.

Bei der Masche des „Love Scamming“ versuchen Betrüger, mittels gefälschter Profile in sozialen Medien eine Beziehung aufzubauen, um an Geld oder persönliche Informationen zu kommen. Die Polizei warnte, niemals Geld an Unbekannte zu überweisen.