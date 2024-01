Belgern-Schildau - Bei einem Autounfall im Landkreis Nordsachsen ist am Samstag ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 49-Jähriger war mit seinem Fahrzeug in einer Kurve auf der Bundesstraße 182 bei Belgern auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen des 64-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die B182 musste für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.