65-jähriger Urlauber ertrinkt beim Schwimmen vor Juist

Aurich - Ein 65 Jahre alter Urlauber ist beim Schwimmen vor der ostfriesischen Insel Juist ertrunken. Er sei am Nachmittag ins Meer hinausgeschwommen und habe vermutlich die Strömung der Nordsee unterschätzt, so dass er es nicht zurück an den Strand schaffte, teilte der Kreisfeuerwehrverband Aurich am Donnerstagabend mit.

Die alarmierten Rettungskräfte hätten einen zufällig vorüberfliegenden Hubschrauber angefunkt und um Unterstützung gebeten. Er konnte den Schwimmer 50 Meter vor der Insel im Wasser ausfindig machen, wie es hieß. Per Boot wurde der Mann dann aus der Nordsee geholt. Die Wiederbelebungsversuche an Land seien jedoch erfolglos geblieben. Der Mann stammte aus Bayern und war mit seiner Frau auf Juist im Urlaub, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.