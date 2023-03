67.000 Besucher bei Verbrauchermesse in Erfurt

Besucher laufen in der Verbrauchermesse „Thüringen-Ausstellung“.

Erfurt - Thüringens größte Verbraucherausstellung in Erfurt hat in diesem Jahr bei den Besucherzahlen fast wieder das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht. Insgesamt seien mehr als 67.000 Besucher seit dem 25. Februar gekommen, teilte der Messeveranstalter Ram Regio Ausstellungs GmbH am Sonntag zum Abschluss mit. „Die Messe ist sehr gut gelaufen“, bemerkte Geschäftsführerin Constanze Kreuser.

Nach einer Besucherbefragung sei fast jeder zweite Besucher auf das Messegelände in der Thüringer Landeshauptstadt gekommen, um sich über Trends, Angebote und Materialien im Bereich Bauen zu informieren. Aber auch die Bereiche Wohnen und Haushalt, Gesundheit und Mode sowie Photovoltaik seien Zugpferde gewesen. Zum guten Abschneiden habe die integrierte Thüringer Gesundheitsmesse beigetragen. Insgesamt seien etwa 700 Aussteller auf der Verbrauchermesse vertreten gewesen.