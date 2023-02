Sebnitz - Ein 67-Jähriger hat ein palästinensisches Pärchen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann habe sich am Montag an der Wohnungstür der benachbarten Familie in Sebnitz gemeldet und mit der Waffe in die Luft gefeuert. Danach sei er wieder in seine Wohnung gegangen.

Polizisten gingen später zu dem 67-Jährigen in die Wohnung und stellten die Waffe sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. In einer ersten Befragung sagte er der Polizei, dass ihn der Lärm in der Nachbarwohnung gestört habe. Da einem Sprecher zufolge ein rassistisches Motiv nicht auszuschließen ist, übernahm der Staatsschutz der Polizeidirektion Dresden die weiteren Ermittlungen.