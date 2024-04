Neuensalz - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist in Neuensalz im Vogtlandkreis mit seinem Wagen gegen eine Ampel gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Wagen kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Ampel und kippte auf einer Wiese seitlich um, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer im Gegenverkehr konnte noch ausweichen. Die Straße musste stundenlang gesperrt werden.