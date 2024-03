Eine ältere Dame nimmt in ihrer Wohnung ein Telefongespräch an.

Erfurt - Eine 68-Jährige hat in Erfurt 30.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Diese hätten der Frau am Montag am Telefon erzählt, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und sie die Kaution zahlen müsse, um ihre Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein Unbekannter sei zur Geldübergabe zum Haus der Frau gekommen und habe ihr die 30 000 Euro abgenommen. Die Polizei ermittelt und warnt vor derartigen Schockanrufen.