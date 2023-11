Plauen - Wegen eines Brandes hat die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Plauen (Vogtlandkreis) evakuiert. Eine 69 Jahre alte Bewohnerin müsse wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden - die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache wird am Mittwoch ermittelt. Dazu, wie viele Menschen aus dem Haus evakuiert wurden und wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei am Morgen keine Angaben machen.