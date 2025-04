Im Grenzgebiet zwischen Bayern und Thüringen werden immer wieder Freiflächen in Brand gesteckt. Jetzt hat ein Mann die Taten gestanden.

Meeder - Nach mehreren Bränden auf Freiflächen im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet ist ein 69-Jähriger wegen des Brandstiftungsverdachts festgenommen worden. Dem Mann wird nach Polizeiangaben vorgeworfen, für insgesamt 14 Brände - davon 6 in Bayern - in der vergangenen Woche verantwortlich zu sein. Immer wieder habe er einem Polizeisprecher zufolge Grasflächen, Böschungen oder Sträucher in Brand gesetzt.

Am Dienstag haben Beamte das Haus des Mannes durchsucht. Mit den Taten konfrontiert, habe der 69-Jährige die Serie von Brandstiftungen gestanden, hieß es. Zu einem möglichen Motiv konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei insgesamt auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.