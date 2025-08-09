In einer Kurve fängt das elektrische Gefährt eines Mannes plötzlich an zu schaukeln, der Senior stürzt. Ein Rettungshubschrauber kommt ihm zu Hilfe.

Osterfeld - Ein Senior ist mit seinem Krankenfahrstuhl in Osterfeld (Burgenlandkreis) umgekippt und schwer verletzt worden. Der 70-Jährige und seine Mitfahrerin waren am Freitagnachmittag in einer Kurve ins Schaukeln geraten. Der Senior verletzte sich bei dem folgenden Sturz so schwer, dass er per Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Seine Beifahrerin wurde nur leicht verletzt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.

Ein Krankenfahrstuhl ist ein Elektrofahrzeug, dass die Mobilität eingeschränkter Menschen verbessern soll. Es kann zumeist ohne Führerschein gefahren werden.