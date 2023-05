Oldenburg - Ein 70-jähriger Mann hat nach Einschätzung der Polizei über einen längeren Zeitraum mit dem Leichnam einer Frau zusammen in einer Wohnung gelebt. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden von der Polizei tot in der Wohnung in Oldenburg aufgefunden. Beide starben vermutlich eines natürlichen Todes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der in einem Rollstuhl sitzende Mann war zunächst am Dienstag von seinem Vermieter leblos aufgefunden worden. Nachdem er den Senior schon mehrere Tage nicht mehr gesehen hatte, betrat der Vermieter die Wohnung. Die benachrichtigte Polizei entdeckte in der Wohnung dann den zweiten Leichnam. Die ältere Frau lag im Bett unter einer Decke. Sie sei bereits seit längerer Zeit tot, hieß es. Ihre Identität soll mithilfe einer Obduktion geklärt werden.