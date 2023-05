71-Jährige tot in Teich am Schloss Wildenfels gefunden

Wildenfels - Am Schloss in Wildenfels im Landkreis Zwickau wurde am Montag eine 71 Jahre alte Frau tot gefunden. Wie die Polizei am Montagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, war die Frau seit Sonntagabend vermisst worden. Nähere Angaben machte die Polizei vorerst nicht. Nach dem Fund der Leiche lief den Angaben zufolge ein größerer Polizeieinsatz.