Gödenstorf - Bei einem Autounfall in Gödenstorf (Landkreis Osterholz) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 71-Jährige fuhr am Samstagabend auf der Lübberstedter Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in einem wegen Bauarbeiten stillgelegten Gleisbett landete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.