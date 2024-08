Bei einem Wohnungsbrand in Merseburg wird ein 72-Jähriger tödlich verletzt. Was ist bisher bekannt?

72-Jähriger bei Wohnungsbrand in Merseburg gestorben

Das Feuer ereignete sich in der Merseburger Teichstraße. (Symbolbild)

Merseburg - Bei einem Wohnungsbrand in Merseburg ist ein 72-jähriger Mieter ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache fing es im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses an zu brennen, wie die Polizei mitteilte. Der 72-Jährige wohnte den Angaben zufolge alleine in dem Haus.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden in den kommenden Tagen fortgesetzt, wie es hieß. Außerdem werden „umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen“ durchgeführt. Das Gebäude wurde durch das Feuer stark verrußt. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei bisher nicht abschließend beziffert werden.