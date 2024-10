Weißwasser - Ein Zug hat an einem Bahnübergang in Weißwasser in der Oberlausitz einen 72-jährigen Mann erfasst und tödlich verletzt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Bahnübergang Jahnstraße kam, war zunächst unklar. Im Straßen- und Zugverkehr gab es erhebliche Beeinträchtigungen.