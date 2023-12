Belgern - Bei Belgern im Landkreis Nordsachsen sind 72 Passagiere von einem brennenden Schiff auf der Elbe evakuiert worden. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache im Maschinenraum des Passagierschiffes ausgebrochen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Crew habe daraufhin ein Notankermanöver eingeleitet, hieß es weiter. Die Passagiere wurden am Sonntagmorgen vorübergehend in der Stadthalle in Belgern untergebracht. Die Crew blieb auf dem Schiff. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.