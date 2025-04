73-Jähriger stirbt nach Unfall mit Dreirad in Hameln

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. (Symbolbild)

Hameln - Ein 73-Jähriger ist mit einem dreirädrigen Fahrrad in Hameln gegen ein Auto gestoßen, auf die Motorhaube gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann und seine 69 Jahre alte Frau wollten am Samstag mit ihren Rädern abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Der 73-Jährige fuhr demnach beim Abbiegen einen zu großen Bogen, geriet mit dem Rad auf die Gegenfahrbahn und stieß dann leicht gegen ein Auto, das an der Kreuzung gehalten hatte.

Beim Sturz auf das Auto zog sich der Senior den Angaben zufolge schwere innere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Dort starb er in der Nacht. Der 18 Jahre alte Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt.