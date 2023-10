Auerbach - Bei einer Autokollision auf einer Kreuzung in Auerbach (Vogtland) hat eine 74-Jährige am Montag schwere Verletzungen erlitten. Die Ampelanlage der Kreuzung sei zum Zeitpunkt des Unfalls ausgestellt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verkehr sollte mittels Verkehrszeichen reguliert werden. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 36-Jährigen. Die 74-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Insgesamt sei ein Sachschaden von etwa 100,000 Euro entstanden.