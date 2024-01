Berlin - Nach einem Verkehrsunfall am Berliner Humboldthain ist ein 74-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurde der Fußgänger am frühen Donnerstagabend von einem Auto angefahren, als er die Hochstraße in der Nähe der S-Bahnstation Humboldthain überquerte. Der Senior kam in ein Krankenhaus und starb dort wenig später. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.