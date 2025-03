Drei angetrunkene Männer wollen nachts einen Rentner ausrauben. Doch der weht sich. Am Ende mussten zwei der Räuber ins Krankenhaus.

Die Polizei konnte die Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts stellen. (Archivfoto)

Wolfenbüttel - Ein versuchter Raubüberfall hat in Wolfenbüttel für zwei der drei Täter zu unvorhergesehenen Folgen geführt: Sie kamen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatten die drei Tatverdächtigen in der Nacht zum Freitag in Wolfenbüttel einen 74-Jährigen zu Boden gebracht, um ihn auszurauben. Doch das Opfer wehrte sich mit einem Messer, zwei der drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 33 und 39 Jahren trugen Stichverletzungen davon.

Als ein Streifenwagen am Ort des Geschehens stoppte, ergriff das Trio die Flucht. Alle Drei konnten von der Polizei in der Nähe des Tatorts aufgegriffen werden, das Diebesgut wurde sichergestellt. Zwei von ihnen kamen zur Versorgung der Wunden zunächst ins Krankenhaus. Gegen alle drei wurde Haftbefehl erlassen. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge gegen 1 Uhr in der Nacht auf einer Grünfläche nahe des Schlossmuseums Wolfenbüttel. Alle drei Tatverdächtigen seien alkoholisiert gewesen.