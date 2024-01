Ein Mikrofon steht auf der Bühne in einem Theater.

Dresden - Projekte der Heimatpflege und der Laienmusik fördert das sächsische Kultusministerium in diese Jahr erneut mit 75.000 Euro. Bis zum 1. Februar müssen dafür die Anträge gestellt werden, wie das Ministerium am Sonntag mitteilte. Finanziert werden in der Regel bis zu 50 Prozent der Ausgaben für Instrumente, Ausrüstungen, Arbeitsmaterial, Nutzungs- und Leihgebühren, Druckkosten und Honorare. Gewerbliche Vorhaben und solche, die der Gewinnerzielung dienen, werden nach Angaben des Ministeriums nicht gefördert.