Derenburg - Eine 75 Jahre alte Fußgängerin ist in Derenburg (Landkreis Harz) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitag. Ein 84-jähriger Autofahrer sei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe die Fußgängerin erfasst. Diese sei dann gestürzt und gegen eine Hauswand gestoßen.