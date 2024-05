Seit 75 Jahren gibt es das Grundgesetz. Zu dem Geburtstag verwandelt sich das Regierungsviertel in eine Festwiese.

Berlin - Kostenlose Cocktails in den Farben Deutschland oder Eis-Röllchen blau wie die Flagge der Europäischen Union: Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes zeigt sich die Bundesregierung spendabel. Bereits zum Auftakt des dreitägigen Demokratiefestes am Freitag hat die Feier zum runden Jubiläum unzählige Menschen ins Berliner Regierungsviertel gezogen.

Gespräch mit dem Bundeskanzler

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am Nachmittag mit Bürgerinnen und Bürgern im Dialogforum. Auch mehrere Bundesminister wollten an den Feierlichkeiten teilnehmen. Sie tauschten sich im Tipi-Zelt am Kanzleramt mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen aus.

Informationen und Spiele

Das weitläufige Areal an der Spree rund um das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus präsentierte sich dabei vielfältig: Interessierte konnten sich an Zelten über die Arbeit der Bundesregierung, von Hilfsorganisationen, Gewerkschaften oder gemeinnützigen Organisationen informieren - zugleich gab es Torwandschießen mit dem Maskottchen der Fußball-EM oder ein Glücksrad vor dem Finanzministerium.

Das Fest geht noch das ganze Wochenende. Zum Abschluss am Sonntagabend sollen Sängerin Lena Meyer-Landrut und die Band Die Fantastischen Vier auftreten.

Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 vom Vorsitzenden des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer, verkündet. Bis 1990 galt die neue Verfassung nur für den Westen, später für Ost und West. Das Grundgesetz war entstanden, nachdem die Militärgouverneure der Westmächte am 1. Juli 1948 die elf Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder beauftragt hatten, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen.