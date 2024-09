In einem Mehrfamilienhaus in Wilkau-Haßlau bricht ein Feuer aus. Ein Mieter kommt mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus.

Bei einem Wohungsbrand in Wiklau-Haßlau ist ein 75-Jähriger verletzt worden. (Symbolbild)

Wilkau-Haßlau - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) hat ein Mieter einer Wohnung Brandverletzungen erlitten. Der 75-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Bewohner des fünfstöckigen Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Sie konnten aber vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück und kamen bei Verwandten oder Freunden unter. Das Feuer war am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.