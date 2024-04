Oschersleben - Ein 75-Jähriger ist mit seinem Auto in Oschersleben gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann wollte nach ersten Erkenntnissen am Mittwochmorgen im Ortsteil Hadmersleben (Landkreis Börde) an einer Einmündung links abbiegen und fuhr gegen den Baum, wie die Polizei Magdeburg mitteilte. Wie genau es dazu kam, war zunächst unklar. Der 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle, hieß es.