Nonnevitz - Am Strand von Nonnevitz auf Rügen ist am Dienstagnachmittag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Es handelt sich um einen 75 Jahre alten Mann aus Bernburg in Sachsen-Anhalt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er war Mitglied einer Tauchergruppe, die ihn nach einem Tauchgang kurz zuvor als vermisst gemeldet hatte. Ersten Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.