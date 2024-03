75-Jähriger tot in der Leine gefunden

Hildesheim - Ein 75 Jahre alter Mann, der seit Mitte Dezember als vermisst galt, ist tot im Uferbereich der Leine gefunden worden. Ein Zeuge habe den Leichnam am Dienstag nahe der Ortschaft Ruthe entdeckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ruthe ist ein Ortsteil von Sarstedt im Landkreis Hildesheim. Wie sich nach einer Obduktion bestätigte, handelte es sich um den vermissten Senior aus Nordstemmen. Bei der Obduktion wurden keine Hinweise auf äußere Einwirkungen oder ein Fremdverschulden festgestellt, die zum Tode führten, wie es weiter hieß. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft dauern an.