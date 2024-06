Lingen - Eine 76-jährige Frau ist in Lingen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 23-Jähriger sei am Freitagabend mit seinem Auto rückwärts von einem Grundstück auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei übersah er demnach die Fußgängerin, die bei dem Aufprall hinfiel. Sie habe sich dabei schwer verletzt und sei durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.