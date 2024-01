Celle - In einem Kindergarten in Winsen (Aller) im Landkreis Celle sind 76 Kinder erkrankt - hauptsächlich leiden sie an Erbrechen und Durchfall. Bei einer Kontrolle der Einrichtung am Freitag habe keine direkte Ursache ermittelt werden können, teilte der Landkreis mit.

In der nächsten Woche soll eine Probe aus der Kita untersucht werden, um die dort verzehrten Lebensmittel als Ursache für das Krankheitsgeschehen auszuschließen, hieß es. Auch eine Trinkwasserprobe wurde genommen, die auf eventuelle Verunreinigungen getestet wird. Einigen der erkrankten Kinder geht es nach Behördenangaben inzwischen wieder besser. Aus anderen Einrichtungen seien keine ähnlichen Symptome bekannt.