Eine Frau ging wohl über die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten - mit tödlichen Folgen.

Buxtehude - Eine Fußgängerin ist in Buxtehude (Landkreis Stade) von einem Auto erfasst worden und in der Folge gestorben. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen wollte die 77-Jährige eine Straße überqueren und beachtete dabei nicht den Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Ein 84-Jähriger konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen, und das Fahrzeug erfasste die Frau.

Sie wurde lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus. Der Autofahrer und seine 85-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock.

Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 04161 6470 zu melden.