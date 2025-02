Am 20. Februar brannte es in der Küche eines 77-Jährigen. (Archivbild)

Geeste - Nach einem Brand in einer Wohnung in Geeste im Emsland ist ein Bewohner gestorben. Der 77-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am vergangenen Donnerstagmorgen in der Küche der Wohnung im Erdgeschoss in einem Mehrfamilienhaus aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Ursache sei nach wie vor unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Bewohner war zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Bei den Löscharbeiten hatte ein 38 Jahre alter Feuerwehrmann zudem eine Rauchgasvergiftung erlitten.