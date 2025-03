Der Vorfall ereignete sich am Mittag am Tauentzien. Der Mann soll Teilnehmern der Demonstration zudem volksverhetzende Äußerungen zugerufen haben.

Ein älterer Mann hat bei einer Demonstration in Berlin NS-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. (Symbilbild)

Berlin - Am Rande einer propalästinensischen Demonstration auf der Tauentzienstraße soll ein Mann den Hitlergruß gezeigt haben. Einsatzkräfte nahmen den 77-Jährigen fest, wie die Polizei mitteilte. Er soll den Teilnehmern der Demo am Mittag in der City-West zudem volksverhetzende Äußerungen zugerufen haben. Mehrmals habe der Mann nationalistische Parolen gerufen. Der Mann kam nach der Feststellung seiner Identität wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz ermittelt.