Berlin - Knapp 80.000 Euro sind aus einem Schließfach einer Berliner Polizeiwache verschwunden. Das Geld stamme aus einem ungeklärten Nachlassverfahren, teilte eine Sprecherin der Polizei mit, die damit entsprechende Berichte der „B.Z.“ und der „Bild“-Zeitung bestätigte. Beim Öffnen des Schließfachs sei demnach aufgefallen, dass das sichergestellte Geld fehlte.

Laut Polizei ermittelt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei für Polizeidelikte wegen Verwahrungsbruchs. Die Polizei versucht zu klären, wie das Geld verschwunden ist. Die Ermittlungen dazu liefen in alle Richtungen, sagte die Sprecherin. Wann das Geld verschwunden ist, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Polizei war in dieser Woche in der Direktion in Kreuzberg im Einsatz, in der die meisten Beweismittel verwahrt werden würden.