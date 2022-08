Großenkneten - Ein brennender Kühlauflieger hat auf einem Schlachthofgelände in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) einen Sachschaden von etwa 80.000 Euro verursacht. Die Ursache für das Feuer müsse noch abschließend geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Anhänger sei am Mittwochabend in Brand geraten, anschließend jedoch rasch wieder von der Feuerwehr gelöscht worden.